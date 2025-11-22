نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: بسیج، تجلی ارزش‌های اسلامی و مکتب اهل بیت (ع) است.

بسیج، تجلی ارزش‌های اسلامی و مکتب اهل بیت (ع) است

بسیج، تجلی ارزش‌های اسلامی و مکتب اهل بیت (ع) است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، در جمع بسیجیان؛ بسیج را پدیده‌ای الهی خواند که تجلی‌بخش جبهه حق در برابر باطل است و ارزش‌های آن برگرفته از قرآن کریم و مکتب اهل بیت (ع) است.

وی با اشاره به ارتباط معنوی عمیق میان بسیجیان و ائمه اطهار (ع)، افزود: همان‌طور که قرآن کریم با تجلی امیرالمؤمنین (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) در عالم تجسم یافت، بسیجیان نیز مأموریت یافته‌اند تا ارزش‌های قرآنی را در عمل خود متجلی سازند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به لزوم مشاهده آثار عملی تفکر بسیجی که امام راحل (ره) ترسیم کردند، در محله محوری، اقتصاد امروز، صنعت و امور اجتماعی استان تأکید کرد: رسالت امروز بسیج ادارات، ترویج اندیشه بسیج در دستگاه‌ها است؛ حضوری که فراتر از برگزاری نماز و مراسم بزرگداشت باشد.

امام جمعه زنجان با گرامیداشت یاد وخاطره همه شهدای والامقام، بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد آنان تأکید کرد و افزود: زنده نگه داشتن یاد نام شهیدان، کمتر از شهادت نیست؛ اینها کسانی بودند که بی‌توقع و با اخلاص کامل، جان عزیز خود را فدای انقلاب کردند.