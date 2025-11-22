پخش زنده
آتشسوزی جنگلهای هیرکانی الیت چالوس، که طی چند روز گذشته آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آتشسوزی جنگلهای هیرکانی الیت چالوس با وجود تلاش گسترده نیروهای زمینی و هوایی، هنوز به طور کامل مهار نشده است.
با حضور ۶ بالگرد، دو هواپیمای ایلوشین و بیش از ۴۰۰ نیروی امدادی، عملیات اطفا از زمین و آسمان در جریان است. اگرچه گسترش آتش کنترل شده، اما شعلهها در بخشهایی از دره هنوز زبانه میکشند. تلاشها برای نجات این میراث طبیعی با حداکثر توان ادامه دارد.
مهدی حسن پور گزارش می دهد