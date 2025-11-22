همزمان با دومین روز از هفته بسیج، مانور دریایی بسیج و رزمایش اقتدار با حضور مسئولان در ساحل شفارود شهرستان رضوانشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در دومین روز از هفته بسیج، با حضور مردم و مسئولان رزمایش اقتدار در ساحل با مانور دریایی بسیج در شفارود شهرستان رضوانشهر برگزار شد.

این مانور دریایی با همت بسیجیان پایگاه‌های ساحلی، حوزه الغدیر شهری و سپاه ناحیه رضوانشهر در ساحل زیبای شفارود برگزار شد.

در این رزمایش، بسیجیان ساکن در روستا‌های ساحلی، با بهره‌گیری از قایق‌های بومی، آمادگی، مهارت و توانمندی خود را در عرصه پدافند غیرعامل و دفاع از مرز‌های آبی کشور به نمایش گذاشتند.

این مانور، پیام روشنی برای دشمنان بود که مردان دریانشین این دیار، همچون نگهبانی قدرتمند از خاک و ناموس ایران اسلامی حفاظت خواهند کرد.

امروز همچنین مردم و مسئولان به مزار شهدای این شهرستان رفتند و با نثار گل و فاتحه، بار دیگر با آرمان‌های بلند شهدا بیعت کردند.