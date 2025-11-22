رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: در سال تحصیلی جاری ۲۷۲ هزار دانش آموز از نظر تغذیه، پایش رشد و میزان فعالیت بدنی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی بیان داشت: در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ بیش از ۸۵٪ نوجوانان ۵ تا ۱۸ سال زیر پوشش حوزه دانشگاه اهواز، مراقبت غیرپزشکی و ۴۲.۶٪ مراقبت پزشکی دریافت کردند.

وی افزود: در غربالگری دوره‌ای دانش آموزان گروه هدف ۲۷۲ هزار ۷۳۰ نفر از نظر تغذیه –پایش رشد و فعالیت بدنی نامناسب مورد ارزیابی قرار گرفتند که در این راستا نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن و نوجوانان دارای فعالیت بدنی نامناسب شناسایی و توسط مراقبین سلامت و بهورزان شناسایی و پیگیری بعدی به پزشک، کارشناسان تغذیه و روانشناسان مورد رصد و پیگیری مداوم جهت رفع مشکل قرار گرفتند.

دکتر شریفی تصریح کرد: همچنین در ارزیابی‌های دوره‌ای توسط پزشکان ۱۰۳ هزار و ۸۳۸ نفر دانش آموز در مراکز جامع سلامت از نظر اختلالات اسکلتی –عضلانی و قامت مورد ارزیابی قرار گرفتند و دانش آموزان دارای اختلال به مراکز تخصصی ارجاع شدند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهار داشت: همچنین در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، ۹۹۲۴۱ جلسه آموزشی درمدارس برگزار و دانش آموزان در خصوص موضوعاتی، چون پدیکولوز- بلوغ و سلامت باروری –پیشگیری از رفتار‌های مخاطره آمیز –مهارت‌های زندگی و دیگر موارد مربوطه مورد آموزش قرار گرفتند.