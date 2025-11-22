به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی خالدی درباره آخرین روند عملیات اطفای حریق در جنگل‌های الیت گفت: در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴ در ساعت ۸ صبح، تماسی با مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر استان مازندران مبنی بر حریق در جنگل‌های الیت شهرستان چالوس گرفته شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های امدادی از پایگاه‌های نزدیک جمعیت به محل حادثه اعزام شدند، هماهنگی‌های لازم با سازمان آتش نشانی و نیرو‌های نظامی و انتظامی سازمان محیط زیست و تمام گروه‌های داوطلبی در این خصوص انجام پذیرفت و تا این لحظه، تیم‌های عملیاتی در محل حادثه حضور دارند و متأسفانه حریق همچنان برقرار است.

سخنگوی جمعیت هلال احمر ادامه داد: پنج دستگاه آمبولانس، ۹ دستگاه خودروی کمکدار و سه دستگاه خودروی نجات به علاوه سه فروند بالگرد جمعیت هلال احمر در کل این عملیات در کنار نیرو‌های داوطلب هستند.

خالدی گفت: خدمات پشتیبانی اعم از توزیع اقلام اضطراری و اسکان اضطراری برای داوطلبان در این حادثه برقرار است.

وی در پاسخ به این سوال که در عملیات اطفای حریق تاکنون کسی مصدوم شده است یا خیر؟ افزود: تا این لحظه پنج نفر مصدوم شدند که یک نفر به مرکز درمانی منتقل شد و چهار نفر در محل حادثه درمان شدند.

خالدی گفت: عملیات اطفای حریق و امدادرسانی‌ها ادامه دارد.