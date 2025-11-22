شبکه‌های تهران، دو و آموزش، همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، ویژه برنامه‌های متنوعی را پخش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «شبکه تهران» به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، برنامه‌های ویژه‌ای همچون مستند «کوچه» و فیلم سینمایی «آسمان غرب» را پخش می کند.

با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مستند «کوچه» با محوریت ترویج فرهنگ فاطمی در قالب بخش‌های متنوعی از جمله «کوچه عاشقی»، «کوچه زندگی»، «کوچه آشتی‌کنان»، «کوچه نوشت» و «کوچه یاس سفید»، پخش می شود.

این مستند روز‌های شنبه، یکشنبه، سه‌شنبه و جمعه، ساعت ۲۲ از شبکه تهران پخش می‌شود.

همچنین فیلم سینمایی «آسمان غرب»، دوشنبه»، سوم آذر ساعت ۱۳:۳۰، از این شبکه پخش خواهد شد. این فیلم به کارگردانی «محمد عسگری»، به روز‌های آغازین جنگ و روایت زندگی پرشور «شهید علی‌اکبر شیرودی» می‌پردازد و «میلاد کی‌مرام» در آن ایفای نقش کرده است.

شبکه دو هم در شب‌های سوگ حضرت زهرا (س) با مجموعه‌ای از روایت‌های مادرانه، آیینی و مستند‌های تاثیرگذار همراه مخاطبان می‌شود

هم‌زمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، شبکه دو سیما از شنبه اول آذر تا دوشنبه سوم آذر، با ترکیبی گسترده از برنامه‌های مناسبتی، روایت‌های مادرانه، ویژه‌برنامه‌های گفت‌و‌گو محور و مستند‌های تأثیرگذار، همراه مخاطبان خواهد بود.

برنامه «نقل و نقل»، با اجرای حامد عسکری، شنبه اول آذر تا دوشنبه سوم آذر ساعت ۲۳ میزبان چهره‌های فرهنگی، ادبی و دینی است تا از منظری تازه به معنویت زندگی حضرت زهرا (س) بپردازد، از لطافت نورانی تا صلابت تاریخی. این برنامه با تهیه‌کنندگی محمدحسام مدنی و کارگردانی علیرضا کاردان‌امین روایتی شنیدنی و تحلیل‌گرانه از شخصیت حضرت زهرا (س) و معارف فاطمی ارائه می‌کند.

«از مامان بگو»، نیز با سه قسمت ویژه از شنبه اول آذر تا دوشنبه سوم آذر ساعت ۲۲، این ایام را با روایت‌هایی مادرانه گرامی می‌دارد، از حضور خانواده «ابوعباس» ـ رزمنده‌ای که در بغداد به دست امریکایی‌ها ربوده اسیر شد تا روایت مادر شهید نوجوان «امیرعلی امینی» تکواندوکار نوجوانی که در حملات رژیم صهیونیستی به میهن‌مان به شهادت رسید، و در نهایت معرفی خیریه «دلگشا» و تجربه‌های صمیمانه آنان از کودکان دارای سندروم داون. این برنامه با اجرای محیا اسناوندی و تهیه‌کنندگی سید یزدان ملک‌آبادی روانه آنتن می‌شود.

«عصر خانواده» نیز در یک ویژه‌برنامه متفاوت، یکشنبه ۲ آذر ساعت ۱۸، حال‌وهوای یک روضه خانگی را در قاب تلویزیون بازآفرینی می‌کند. حضور ۵۰ خانواده به همراه پیرغلامان اهل‌بیت (ع) و جمعی از بانوان شاعر آیینی و همچنین دکتر پروانی (شاعر و پژوهشگر) این قسمت را به برنامه‌ای متفاوت بدل کرده است، که ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه (س) را در نقش‌های خانوادگی روایت و بررسی خواهند کرد. این برنامه را علی‌اکبر کریمی تهیه‌کنندگی و رضا داستانی کارگردانی می‌کند و با اجرای محسن آزادی، فاطمه متولیان و نیلوفر شاهرخی پخش می‌شود.

در کنار این ویژه‌برنامه‌ها، شبکه دو مجموعه‌ای از مستند‌های اختصاصی را از شنبه اول آذر تا دوشنبه سوم آذر در ساعت ۱۶:۱۵ نیز تقدیم مخاطبان می‌کند: «بیشتر از مادرم» (شنبه اول آذر) روایتی از مادر شهید حاج‌علی قوچانی؛ «بی‌کرانه‌ها» (یکشنبه دوم آذر) داستان مادر شهیدان خالقی‌پور؛ و «بانو» (دوشنبه سوم آذر) که زندگی بانوی ایثارگر، عصمت احمدیان را به تصویر می‌کشد.

دیگر برنامه‌های مناسبتی این ایام شامل سخنرانی حجت‌الاسلام قنبریان (شنبه تا دوشنبه حوالی ۱۹:۳۰) و پخش فیلم سینمایی «انتظار» (دوشنبه سوم آذر ساعت ۸ صبح) به کارگردانی و تهیه کنندگی امید سبیلی است. همچنین مداحی‌ها و نماهنگ‌های ویژه سوگ بانوی آب و آفتاب حضرت فاطمه (س) در فواصل برنامه‌ها تقدیم مخاطبان خواهد شد.

شبکه آموزش هم هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مجموعه‌ای از مستندها، سخنرانی‌ها و برنامه‌های مناسبتی را با محور تبیین سیره و فضائل بانوی بزرگ اسلام در کنداکتور پخش قرار داده است.

مستند «قصه‌های زندگی»، با روایت داستان‌گونه و ساده به زندگی، اخلاق و نقش اجتماعی برخی از علمای برجسته دین می‌پردازد و لحظه‌های اثرگذار عمر بزرگانی، چون آیت‌الله بروجردی، علامه طباطبایی، آیت‌الله بهجت و آیت‌الله مطهری را بازگو می‌کند.

ویژه‌برنامه «اُمّ‌أبیها»، با محور فضائل و مقام معنوی حضرت فاطمه زهرا (س) در روز‌های دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ۳، ۴ و ۵ آذرماه پخش می‌شود و سخنرانی‌های ویژه ایام فاطمیه نیز در جدول پخش این شبکه قرار دارد.

مستند «بانو» درباره زندگی عصمت احمدیان، مادر شهید، با روایت ثریا قاسمی، روز دوشنبه سوم آذر ساعت ۱۰:۳۰، پخش می شود. همچنین برنامه «آینه عمر» و مستند «کریم بانو» نیز در فهرست پخش ویژه این ایام قرار گرفته‌اند. مستند «کریم بانو» به روایت زندگی نازنین کریم، فعال اجتماعی و مذهبی در کشور کنیا، می‌پردازد.

برنامه «مثبت آموزش»، نیز با حضور مهمانان و گفت‌و‌گو درباره سیره و فضائل حضرت فاطمه زهرا (س)، فضای معنوی و حال و هوای این روز‌ها را برای مخاطبان بازتاب خواهد داد.