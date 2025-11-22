رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان داراب گفت: عملیات اجرایی مرمت مسجد جامع داراب، تنها مسجد چهارمناره تاریخی کشور، با همت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیرضا پرویزی گفت: مرمت مسجد جامع داراب با اعتباری بیش از ۲ میلیارد تومان و با حمایت مستقیم اداره‌ کل میراث فرهنگی و پیگیری‌های مستمر اداره شهرستان داراب انجام می شود .

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان داراب با تشریح جزئیات این پروژه افزود : مرمت مسجد جامع ، شامل چند محور مهم است ، در این مرحله، جمع‌آوری کف‌فرش و ازاره‌های ناسازگار، انجام عملیات خاک‌برداری، کف‌سازی راهرو‌ها و شبستان و اجرای کف‌فرش با آجر‌های سنتی و نقوش اصیل در دستور کار قرار گرفته است.

پرویزی همچنین از سبک‌سازی سقف، برچیدن اندود و کاهگل‌های فرسوده، اجرای عایق‌بندی جدید و استحکام‌بخشی بخش‌هایی از ستون‌ها به عنوان بخش دیگری از اقدامات مرمتی یاد کرد.

وی گفت: مرمت مسجد جامع داراب ، گامی اساسی در صیانت از هویت معماری اسلامی و تقویت گردشگری این منطقه به شمار می‌رود.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان داراب با اشاره به جایگاه ویژه این بنای کم‌نظیر در میان گردشگران داخلی و خارجی گفت: مسجد جامع داراب به دلیل چهارمناره بودن و معماری منحصر‌به‌فرد خود، از شاخص‌ترین جاذبه‌های شهرستان است و همواره در صدر اسامی مقصد گردشگران قرار دارد. القای فضای معنوی و اصالت معماری اسلامی این مسجد، آن را به یکی از مهم‌ترین نقاط بازدید گردشگران تبدیل کرده است

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در تأمین اعتبارات لازم و همچنین از همراهی عسکری، نماینده مردم داراب و زرین‌دشت، و کاظمی فرماندار داراب، افزود : بی‌تردید مرمت و احیای این اثر فاخر، زمینه‌ساز افزایش حضور گردشگران و در نتیجه رونق اقتصادی شهرستان خواهد بود.

مسجد جامع داراب در سال ۱۳۵۷ شمسی ، در فهرست میراث فرهنگی ایران ثبت ملی شد .