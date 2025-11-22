پخش زنده
فرمانده سپاه ناحیه سوادکوه شمالی از برگزاری ۵۵۰ برنامه در ۵۵ عنوان مختلف در هفته بسیج این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ مرتضی نوری با یادآوری تشکیل بسیج به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، گفت: بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است که استکبار جهانی را به لرزه درآورد.
وی با اشاره به برنامههای هفته بسیج در این شهرستان افزود: برای گرامیداشت این ایام که متقارن با شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) گردیده، همه برنامههای ما با رویکرد فاطمی و در قالب ۵۵۰ برنامه با ۵۵ عنوان در سطح شهرستان در حال برگزاری است.
فرمانده سپاه ناحیه سوادکوه شمالی همچنین از تشییع پیکر مطهر پنجمین شهید گمنام در این شهرستان خبر داد و گفت: مراسم تشییع این شهید والامقام در روز ۴ آذر برگزار و پیکر مطهر ایشان در پادگان شهید یونسی سوادکوه شمالی با حضور مردم شهیدپرور به خاک سپرده خواهد شد.