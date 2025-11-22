رئیس پلیس فتا فراجا اعلام کرد: صفحاتی در شبکه اجتماعی اینستاگرام با بهره‌گیری از هوش مصنوعی اقدام به انتشار ویدئو‌های جعلی منتسب به مأموران فراجا کرده‌اند و تأکید کرد که این اخبار کاملاً جعلی است و موضوع به‌صورت جدی در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار وحید مجید با اشاره به بررسی‌های فنی تیم کارشناسی اعلام کرد که ویدئو‌های منتشر شده در شبکه اینستاگرام با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شده و صحنه‌هایی را به مأموران فراجا نسبت می‌دهند که فاقد صحت بوده و واقعیت را منعکس نمی‌کنند و به‌طور نادرست منتشر شده‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا، تأکید کرد: با شواهد فنی مشخص شده محتوای منتشر شده توسط هوش مصنوعی تولید شده و هیچ ارتباطی با مأموران واقعیت ندارد.

وی افزود: انتشار چنین محتواهایی، به دلیل ناآگاهی بسیاری از کاربران نسبت به فناوری‌های جعل هوش مصنوعی، می‌تواند موجب سوءبرداشت و نگرانی عمومی شود.

در بخش دیگری از سخنان خود، وی بیان کرد: انتشار چنین محتوا‌هایی مصداق تشویش اذهان عمومی بوده و بدون توجه به انگیزه منتشرکنندگان، موضوع از سوی نهاد‌های مسئول در حال بررسی و پیگیری دقیق قرار دارد. همچنین از شهروندان خواست از بازنشر ویدئو‌های تأییدنشده خودداری کرده و موارد مشکوک را اعلام کنند.

این مقام ارشد انتظامی یادآوری کرد: آگاهی عمومی در چنین موقعیت‌هایی بسیار مهم است و نقش کاربران در حفاظت از فضای سایبری کلیدی است.