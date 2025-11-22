پخش زنده
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: شرکت نیشکر باید از آتش زدن مزارع خود تا بهبود نسبی هوا و کاهش آلودگی خودداری کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرهاد قلینژاد با اشاره به وضعیت تداوم آلودگی هوا در خوزستان اظهار کرد: تا پیش از این آتشسوزی بخش عراقی هورالعظیم عامل بخش عمدهای از آلودگی هوا در خوزستان بود، اما در بازه زمانی فعلی و در یکی دو هفته اخیر، دیگر عوامل آلاینده منجر به تشدید این وضعیت و افزایش غلظت آلایندهها شدهاند.
وی افزود: امسال در مساحت ۱۸۰ هزار هکتار در زمینهای کشاورزی خوزستان کشت برنج داشتیم و در روزهای اخیر شاهد آتش زدن بیشتر این مزارع هستیم و تاثیر بسیاری در آلودگی هوا داشته است.
قلینژاد گفت: همچنین آتش زدن مزارع نیشکر شرکتهای کشت و صنعت نیشکر، فلرهای نفتی، سوخت غیراستاندارد خودروها و صنایع آلاینده از دیگر عوامل آلودگی هوای خوزستان هستند.
وی با بیان اینکه به تازگی شاهد آتش زدن مزارع نیشکر بودهایم، تصریح کرد: از دیشب (۳۰ آبان) به شرکت کشت و صنعت نیشکر اعلام شده است که تا بهبود شرایط هوا، نسبت به آتش زدن مزارع خود اقدام نکنند.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان بیان کرد: همه واحدهای صنعتی و واحدهای نفتی نیز باید نسبت به کنترل و جلوگیری از تشدید آلودگی اقدام کنند.
وی درباره نقش سوخت غیراستاندار در آلودگی هوای اهواز هم ادامه داد: در یک سال گذشته تنها ۱۸.۵ درصد از سوخت توزیعی در اهواز یورو ۴ بوده است که به تازگی استاندار دستور داد تنها بنزین یورو ۴ در اهواز توزیع شود و در این خصوص نمونهبرداری از جایگاهها در حال انجام است.
قلینژاد گفت: در کنار این آلایندهها، نبود بارندگی و سکون هوا هم موجب شده است آلودگی در خوزستان ماندگار شود.