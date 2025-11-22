رئیس جامعه صنعتی کفش ایران گفت: هم اکنون سالانه در کشور به طور رسمی ۲۰۰ میلیون جفت کفش تولید می‌شود که با حذف قوانین دست و پاگیر، قابلیت افزایش تولید ۱۰ تا ۱۵ درصدی وجود دارد.

آقای محمد عرب در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور افزود: پتروشیمی‌های فعال کشور، می‌تواند پایه‌های اصلی افزایش تولید و پویایی صنعت کفش باشد.

وی با بیان اینکه صنعت کفش در ایران قدمت چندین ساله دارد گفت: ۶ استان کشور در تولید کفش پیشتاز و حدود ۵۰۰ هزار نفر از تولید تا توزیع این کالا، مشغول فعالیت هستند.

آقای عرب افزود: یکی از برنامه‌های صنعت کفش، سوق دادن تولید کفش از سنتی و دست دوزی به سمت ماشینی است به عبارتی حتی کفش‌های دست دوز هم با ماشین دوخته شود.

رئیس جامعه صنعتی کفش ایران با اشاره به اینکه کشور چین در صنعت کفش پیشرفت‌های خوبی داشته است گفت: برای اینکه از سایر کشور‌ها عقب نمانیم باید از ماشین آلات به روز در تولید کفش استفاده کنیم.

عرب افزود: برگزاری نمایشگاه‌های صنعت کفش، فرصت مناسبی است تا آخرین دستاورد‌ها صنعت کفش، از مواد اولیه تولید گرفته تا به روز‌ترین ماشین آلات ساخت و دوخت این صنعت را بشناسیم.

وی گفت: نمایشگاه‌ها یکی از پایه‌های صنعتی شدن محصول است که مسئولان ذیربط باید به آن اهمیت بیشتری دهند.

عرب افزود: دولتمردان باید از تولیدکنندگان حمایت کنند، البته تولیدکنندگان حمایت مالی نمی‌خواهند اگر قوانین دست و پاگیر حذف یا تسهیل شود روند تولید در آینده‌ای نه چندان دور، پیشرفت چشمگیری خواهد داشت.

رئیس جامعه صنعتی کفش ایران گفت: میزان صادرات کفش در سال به ۱۵۰ میلیون دلار رسیده بود که به دلیل قوانین زائد، هم اکنون رقم صادرات این صنعت، افت پیدا کرده است.

عرب افزود: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های تولید در صنعت کفش، حرفای زیادی برای گفتن دارد؛ هیچ کدام از کشور‌های همسایه حتی ترکیه توان رقابت با ما را ندارد به شرط اینکه قوانین دست و پاگیر حذف شود.

اتاق کفش را تشکیل دهد

رئیس جامعه صنعتی کفش ایران گفت: از دولت به ویژه وزیر صمت درخواست می‌کنم که برای صنعت کفش اتاقی تشکیل دهند، در صورت تشکیل این اتاق، صنعت کفش یکی از صنعت‌هایی می‌شود که برای کشور ارز آروی خوبی خواهد داشت، با تشکیل اتاق، این صنعت نیاز به تخصیص ارز ندارد؛ زیرا به غیر از اینکه نیاز داخلی را کاملا تامین می‌کند حتی در صادارت هم موفقتر عمل خواهد کرد.

عرب گفت: تاچند سال گذشته، خیلی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت وارداتی بود، اما هم اکنون به دلیل تامین مواد اولیه از داخل و بهینه سازی آن، همچنین ظرفیت‌های موجود، تا ۵ تا ۶ سال آینده، افزایش تولید دوبرابر خواهد شد.

وی افزود: صنعت چرم مصنوعی و پلی یورتان لازمه صنعت کفش است، که در چند سال اخیر پیشرفت‌های خوبی داشته است در صورت حمایت‌های بیشتر، حتما صنعت کفش پویاتری خواهیم داشت.

آقای عرب اضافه کرد: لازمه رقابت و پیشرفت در این صنعت، به روز کردن ماشین آلات دوخت، برش، تزریق و تکنولوژی‌های به روز این صنعت است؛ به روز کردن این موارد، در پویایی صنعت تاثیر مستقیم دارد، اگر در این زمینه تعلل کنیم با افزایش قاچاق این صنعت مواجه خواهیم شد.

رئیس جامعه صنعتی کفش ایران گفت: با واردات ماشین آلات مربوطه، داشتن برنامه بلند مدت برای افزایش تولید و صادرات، تشکیل اتاق، همچنین سپردن کار به دست خود صنعتگر و بخش خصوصی، می‌توان انتظار پیشرفت در این صنعت را داشت و رقیب جدی برای رقبای خارجی شد.