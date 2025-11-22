مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از اجرای مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در قالب سوگواره یاس نبوی در ۲۷۵ بقعه متبرکه استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی با اعلام این خبر گفت: به منظور گرامیداشت سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام، ویژه برنامه سوگواره یاس نبوی در استان مازندران در حال اجراست.

وی با اشاره به استقرار مبلغین اعزامی از قم و مبلغین بومی در بقاع متبرکه افزود: ترویج فضائل فاطمی، تقویت باورهای دینی و معرفی شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان الگوی جامعه اسلامی از اهداف این برنامه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: بصیرت‌افزایی اقشار مختلف جامعه و تعمیق فرهنگ وقف از دیگر اهداف اجرای این طرح است که از طریق تقویت حضور مردم در امامزادگان محقق می‌شود.

حجت‌الاسلام حیدری ادامه داد: همچنین روز شهادت حضرت زهرا (س) با توجه به حضور عزاداران و دستجات عزاداری در آستان مقدس امامزادگان و بقاع شاخص استان آماده خدمت رسانی به عزاداران و دستجات عزاداری هستند.