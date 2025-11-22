پخش زنده
تجهیزات ایرانساخت با ارتقای دقت آزمایشها و جلوگیری از انتشار عفونتهای میکروبی، تاکنون در بیش از چهار هزار و ۵۰۰ مرکز درمانی کشور به کار گرفته شده است که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، راهی بازار بیش از هشت کشور نیز شدهاند.
به گزارش خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما، این تجهیزات کاربردی دقت و کیفیت نتایج آزمایش را بالا برده و از انتشار عفونتهای میکروبی جلوگیری میکند.
تا کنون بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ مرکز درمانی در کشور از این تجهیزات ایران ساخت خریداری کرده و علاوه بر تامین نیاز داخلی، این تجهیزات به بیش از ۸ کشور دیگر نیز صادر میشوند.