تجهیزات ایران‌ساخت با ارتقای دقت آزمایش‌ها و جلوگیری از انتشار عفونت‌های میکروبی، تاکنون در بیش از چهار هزار و ۵۰۰ مرکز درمانی کشور به کار گرفته شده است که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، راهی بازار بیش از هشت کشور نیز شده‌اند.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما،

