افشین علا از شاعران کشور با اشاره به رشد دوباره شعر نوجوان گفت: نوجوانان امروز سخنشناساند و شعر را تفریح نمیدانند و این نسل شعر را با شناخت، دقت و مهندسی واژهها دنبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، افشین علا، شاعر و پژوهشگر، در نشست نقد شعر اعضای باشگاه شعر «قاف» که همزمان با دوره آموزشی این باشگاه با عنوان «قافیه» با حضور غلامعلی حدادعادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد، با قدردانی از حضور نوجوانان شاعر گفت: از تکتک عزیزانی که شعر خواندند و حتی آنهایی که هنوز شعر نخواندهاند تشکر میکنم؛ همه شما شاعر خوب و برگزیدهای هستید.
او با اشاره به سابقه طولانی آشنایی خود با کانون ادامه داد: چهلوچند سال از عمر پنجاهوچند ساله من با کانون گره خورده است. از کودکی عضو کانون بودم و بعدها هم که در کانون کار نمیکردم، در بیشتر مراکز و برنامههای آن حضور داشتم. بعد از انقلاب، ما نوجوانان دهه ۶۰ با جهشی جدی در شعر معاصر روبهرو شدیم؛ جهشی با رویکرد انقلاب.
علا افزود:، اما در سالهای بعد، این روند به مرور کمرنگ شد و من همیشه نگران شعر نوجوان بودم و این موضوع را در برنامهها و اردوهای کانون احساس میکردم.
این شاعر شکلگیری باشگاه شعر قاف را اتفاقی مهم و جریانساز دانست و گفت: در یکی دو سال اخیر شاهد یک حرکت جدی و امیدبخش در کانون پرورش فکری هستیم. این جمع امروز نشان میدهد که شعر نوجوان دوباره در مسیر بالندگی قرار گرفته است. بچهها سخنشناساند و میدانند که شعر فقط تفنن و صنعتکاری نیست؛ شعر یعنی مهندسی کلام و مفاهیم.
عضو هیأت مدیره کانون پرورش فکری با اشاره به شعرهای خواندهشده از سوی اعضای باشگاه قاف تأکید کرد: در شعر تکتک شما دقت در گزینش واژهها، تناسب ساختار و توجه به مضمون کاملاً محسوس است. برخی ابیات، زیبایی و ظرفیت جدی داشتند و نشان میدادند که تربیت ادبی در کانون با جدیت دنبال شده است.
او در پایان خطاب به نوجوانان شاعر گفت: به دختران و پسران نوجوانی که با شوق و جدیت شعر مینویسند افتخار میکنم و از مربیان سختکوش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که بستر این رشد را فراهم کردهاند، صمیمانه سپاسگزارم.
باشگاه قاف (مخفف قله ادبیات و فرهنگ) مسئولیت ایجاد زمینههای لازم برای رویش و پرورش استعدادهای ادبی کودک و نوجوان را در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برعهده دارد.