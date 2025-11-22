پخش زنده
فرماندار کلاردشت با صدور دستوری ویژه، مسدودسازی کلیه مسیرهای منتهی به جنگلها و مراتع این شهرستان را تا اطلاع ثانوی ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ وکیلی فرماندار کلاردشت با تشکیل جلسه فوری مدیریت بحران دستور مسدودسازی کلیه مسیرهای منتهی به جنگلها و مراتع دریاچه دریوک و مرتع مازیچال این شهرستان را صادر کرد.
این تصمیم با توجه به خشکی هوا و برای پیشگیری از وقوع آتشسوزی و خسارات احتمالی اتخاذ شده است.
بر اساس این دستور، دهیاران موظف شدهاند تمامی راههای ورودی به عرصههای طبیعی را بهصورت کامل مسدود کرده و از ورود افراد و خودروهای غیرضروری جلوگیری کنند.