به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این پنجمین اردوی تیم ملی والیبال دانش آموزان است که برای حضور در رقابت‌های جهانی برگزار می‌شود.

در این اردو ۱۶ والیبالیست از سراسر کشور حضور دارند که در پایان ۱۲ والیبال منتخب راهی رقابت‌های جهانی خواهند شد.

تیم ملی والیبال دانش آموزی دختران زیر ۱۵ سال ایران برای نخستین بار راهی مسابقات جهانی خواهد شد.

ملی پوشان والیبال کشورمان هفته آینده آخرین مرحله اردوی آماده سازی خود را در تهران برگزار خواهند کرد و پس از آن راهی مسابقات جهانی به میزبانی کشور برزیل خواهند شد.