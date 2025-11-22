معیشت و حجاب؛ دو اولویت فعالین خانواده برای دولت
در نامهای که از سوی مجمع فعالین خانواده خطاب به رئیسجمهور منتشر شد، از دولت خواسته شده تا با سیاستگذاری دقیق، بار معیشت را از دوش خانوادهها بردارد و با رویکردی هوشمندانه از انفعال در حوزه مدیریت حجاب و پوشش عمومی خارج شود.
، جمعی از اعضای مجمع فعالین خانواده خطاب به رئیسجمهور در بیانیه ای نوشتند:
ما جمعی از اعضای مجمع فعالین خانواده به عنوان مجموعهای مردمی، دغدغهمند و تخصصی در حوزه زنان و خانواده، ضمن قدردانی از تلاشهای حضرتعالی برای سامانبخشی امور کشور، بر خود لازم دیدیم نکاتی را که حاصل رصد میدانی، کار کارشناسی و ارتباط مستمر با خانوادههای ایرانی است، با شما در میان بگذاریم.
محور نخست: ضرورت توجه فوری به وضعیت اقتصادی و پیامدهای آن بر خانواده
بیتردید یکی از مهمترین بسترهای شکلگیری و پایداری نهاد خانواده، امنیت اقتصادی و آرامش معیشتی است. با این حال، آنچه امروز در جامعه مشاهده میشود، افزایش نگرانکننده قیمتها، کاهش قدرت خرید و دشوارتر شدن مسیر اشتغال پایدار است؛ مسائلی که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم تشکیل خانواده و حفظ کیان آن را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
پیامدهای این شرایط تنها در سطح اقتصادی باقی نمیماند؛ بلکه:
- موجب افزایش فشار روانی بر والدین،
- ایجاد تنشهای درونخانوادگی،
- کاهش انگیزه جوانان برای ازدواج و فرزندآوری،
- کاهش توانایی خانوادهها برای تامین سلامت جسمی و روانی خود و در مواردی، حتی زمینهساز فروپاشی خانواده میشود.
تداوم چنین وضعیتی، در نهایت نظام تربیت، سلامت اجتماعی و حتی ثبات فرهنگی و ارزشی کشور را تهدید میکند.
از دولت محترم انتظار میرود با سیاستگذاریهای دقیقتر، نظارت کارآمد بر بازار، تقویت تولید، ایجاد اشتغال جوانان و کنترل تورم، بار سنگین معیشت را از دوش خانوادههای ایرانی بردارد.
محور دوم: وضعیت حجاب، انسجام اجتماعی و ضرورت خروج از انفعال
موضوع پوشش و حجاب علاوه بر جنبه شرعی و قانونی، یک هنجار فرهنگی و مؤلفه هویتی برای جامعه ایران است. در ماههای اخیر شاهد افزایش نابسامانیها، بدپوششیها و در برخی مناطق بیتوجهی کامل به این هنجار هستیم که بخشی از جامعه را نسبت به آینده فرهنگی کشور نگران کرده است.
ما ضمن درک دغدغه دولت محترم برای جلوگیری از تنشهای اجتماعی و ضمن تأیید اهمیت انسجام و آرامش ملی، معتقدیم:
۱. قانون حجاب و عفاف که اخیراً از سوی دولت مورد بررسی مجدد قرار گرفت، هرچند دارای اشکالاتی بود که نیاز به اصلاح داشت، اما در کنار این نواقص، ظرفیتهای مثبت فراوانی نیز داشت؛ بهویژه مواد مربوط به اقدامات فرهنگی، حمایتی، ترویجی و تقویت زیرساختهای اجتماعی که میتواند بدون ایجاد فضای سلبی و تقابلی به بهبود وضعیت کمک کند.
۲. دولت میتواند از این بخشهای ایجابی قانون و همچنین سایر قوانین و ظرفیتهای گذشته که همچنان دارای اعتبار اجرایی هستند، برای ساماندهی وضعیت فرهنگی کشور بهره بگیرد.
۳. لازم است دولت از وضعیت انفعال در حوزه حجاب و پوشش عمومی خارج شده و با تدوین دستورالعملهای نوین، متناسب با واقعیتهای فرهنگی جامعه و با تأکید بر رویکردهای اقناعی، قانونی و محترمانه، مسیر جدیدی برای مدیریت این حوزه باز کند.
در نگاه ما، انسجام اجتماعی یک اصل مهم و مقدس است، اما باید توجه داشت که بیتوجهی به هنجارهای ارزشی و فرهنگیِ تثبیتشده در جامعه ایرانی و اسلامی، خود میتواند موجب ایجاد تنش، دوقطبیسازی و سست شدن بنیانهای اجتماعی شود. حفظ فرهنگ عمومی، شرط ضروری حفظ وحدت ملی است؛ و رفتار فعالانه و هوشمندانه دولت در برخورد به موقع و صحیح با موضوع بدپوششی باعث افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت و رضایت آحاد مختلف خواهد شد و از حمایت اجتماعی بالایی برخوردار است. قطعا برخی از تظاهرات پوششی در ماههای اخیر برای اکثریت قاطع جامعه ایران قابل پذیرش نیست و موجب نگرانی آحاد جامعه خصوصا خانوادهها و زنان شده است.
توجه به این موضوع ضروری است که خانواده خود از هستههای اصلی شکل دهنده به انسجام اجتماعی است و بی هنجاری و رهاشدگی در حوزه پوشش علاوه بر تاثیر منفیای که بر جایگاه حقیقی زنان و افزایش آسیبهای اجتماعی دارد با از بین بردن بنیان خانواده، باعث آسیب جدی به انسجام ملی میشود.
در پایان ضمن قدردانی صمیمانه از تلاشهای حضرتعالی و دولت محترم، امیدواریم با تدبیر و شجاعت بیشتر، اقتصاد خانواده و هویت فرهنگی جامعه* در اولویت ویژه قرار گیرد.
از خداوند بزرگ برای شما رئیس جمهور محترم و دولت چهاردهم توفیق روزافزون مسئلت داریم.
