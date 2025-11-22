پخش زنده
امروز: -
سرپرست فرمانداری اشنویه از تصویب و تخصیص ۵۵۰ میلیارد تومان در سفر معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛عبدالسلام مام عزیزی در نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح دستاوردهای سفر حسین زاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: باجمع بندی مصوبات سفر در حوزههای مختلف در مجموع بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار در این سفر اختصاص یافته است
وی بیان کرد:در همه حوزهها پیگیریها و جلسات مرتبط با دستگاههای اجرایی شهرستان و استان جهت تحقق مصوبات سفر در جریان است.
سرپرست فرمانداری اشنویه اظهار داشت:از این میزان اعتبار،۳۷۶ میلیارد تومان اعتبار جهت تداوم عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب شهری و رفع تنش آبی ۲۸ روستای شهرستان است.
وی اظهار داشت:در راستای مصوبات سفر معاون ریاست جمهوری مبنی بر تامین و تجهیز منبع آب شهری، این منبع وارد مدار شده و اخذ یکدستگاه دیزل ژنراتور نیز در حال پیگیری است.
مام عزیزی اظهار داشت:اتمام امورات مربوط به بیمارستان جدید، تسریع در روند عملیات اجرایی تکمیل و اتمام مدارس، بهسازی و تکمیل احداث جاده اشنویه_ ارومیه، احداث موزه ورزشی در جوار مزار جهان پهلوان سیامند رحمان و پیگیری احداث ۱۲ طرح زمین چمن روباز ورزشی و دهها طرح عمرانی دیگر نیز از موارد صورت گرفته است.