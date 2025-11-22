در آیینی پرشکوه، دانش‌آموزان و مردم قائم‌شهر با پیکر شهدای گمنام وداع کردند و بر ادامه راه این شهیدان در حفظ انقلاب و کیان اسلامی پیمان بستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س)، مراسم باشکوه وداع با پیکر پاک شهدای گمنام دفاع مقدس در قائم‌شهر برگزار شد.

در این آیین پرشور که با حضور دانش‌آموزان، مدیران و معلمان مدارس این شهرستان همراه بود، نسل‌های مختلف در کنار هم با آرمان‌های والای شهدا پیمان بستند.

حضور پرشور دانش‌آموزان قائم‌شهری و میزبانی شایسته آنان از پیکر مطهر این شهدا، جلوه‌ای از تداوم راه شهدا و پیوند نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت بود.

این مراسم در فضایی آکنده از عشق و ارادت به ساحت شهدا و با یاد نخستین شهیده راه ولایت، حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار شد.