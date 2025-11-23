به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان گفت: مرمت گنبد زیارت تاریخی طاهر و منصور که باهدف حفظ اصالت و استحکام‌بخشی به تزئینات ارزشمند آن از چندی پیش آغازشده بود، به پایان رسید.

علیرضا عبدالله زاده افزود: در این طرح، کاشی‌های فرسوده و آسیب‌دیده گنبد که از نوع گنبد‌های شلجمی است، پاک‌سازی، استحکام‌بخشی و دوباره کاشی‌ها با همان طرح قبلی مرمت و احیا شد، تا جلوه این بنای تاریخی حفظ شود.

وی ادامه داد: صیانت از میراث‌فرهنگی کاشان با مشارکت و همکاری دستگاه‌های مربوط و نهاد‌های محلی مانند هیئت امناها، مؤسسات فرهنگی و عمرانی مرتبط، انجمن‌های مردم‌نهاد امکان پذیر است و مرمت این گنبد نمونه‌ای از همدلی ارزشمند است.

زیارت تاریخی طاهر و منصور که محل دفن فرزندان امام موسی بن جعفر علیه‌السلام است، یکی از آثار ارزشمند مذهبی و تاریخی منطقه کاشان به شمار می‌رود.

این بنای تاریخی در بهمن سال ۱۳۵۵ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.