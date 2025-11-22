پخش زنده
شبکههای یک، قرآن و افق، همزمان با ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، ویژه برنامههای متنوعی را پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت ایام فاطمیه، شبکه یک ویژهبرنامهای با عنوان «فرهنگ فاطمی»، را پخش می کند، برنامهای که با حضور بانوان برجسته از سراسر کشور، روایتگر فعالیتها، قصهها و کنشهای آنان خواهد بود و در محور اصلی خود به احیای فرهنگ فاطمی در عرصه پوشش و حجاب میپردازد.
این برنامه با حضور بانوان شاخص از نقاط مختلف ایران پخش می شود و تلاش دارد با روایت قصهها و تجربههای آنان، جلوههای تازهای از فرهنگ فاطمی را به مخاطبان معرفی کند.
در این ویژهبرنامه، موضوع پوشش و حجاب بهعنوان یکی از مهمترین میراثهای حضرت زهرا (س) مورد توجه قرار گرفته است. دستاندرکاران برنامه تأکید دارند که حجاب نهتنها محدودیت نیست، بلکه عامل اصلی در حفظ کرامت زن و جایگاه اجتماعی او محسوب میشود.
بخشهای مختلف «فرهنگ فاطمی»، به بررسی تاریخی پوشش بانوان پیش و پس از ورود اسلام اختصاص یافته و تلاش شده است تا با بازخوانی این رویکردها، جایگاه حجاب در فرهنگ ایرانی - اسلامی برجسته شود. همچنین حضور بانوان فعال در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و علمی، فرصتی فراهم میآورد تا مخاطبان با قصههای واقعی و الهامبخش آنان آشنا شوند.
ویژهبرنامه «فرهنگ فاطمی» در ایام فاطمیه از شنبه تا سه شنبه از ساعت ۱۱ تا ۲۰ از شبکه یک پخش می شود.
همزمان با ایام جانسوز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)، شبکه قرآن قرآن و معارف ویژهبرنامه معنوی «شبستان»، را پخش می کند.
این برنامه از امروز هر روز ساعت ۱۷:۴۵، به صورت زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) از شبکه قرآن پخش خواهد شد.
در این برنامه معنوی که آمیخته با نور ولای اهلبیت (ع) همراه است، حجتالاسلام علیرضا پناهیان با بیانی شیوا و دلنشین به تبیین ابعاد اخلاقی و معرفتی سیره حضرت زهرا (س) میپردازد و زوایای کمتر شنیدهشده از زندگی نورانی آن بانوی بزرگوار را برای بینندگان بیان میکند.
همچنین فضای شبستان حرم مطهر با ذکر مصیبت حاج سید مهدی سلحشور رنگ و بوی ماتم میگیرد و دلهای عاشقان به یاد غربت مادر امت، سرشار از حزن و اشک میشود.
با فرارسیدن ایام سوگواری شهادت صدیقه طاهره (س)، شبکه افق مجموعهای از برنامهها و مستندهای ویژه را برای همراهی مخاطبان در این روزهای معنوی تدارک دیده است.
ویژهبرنامه «تکیه»، از امروز هر شب ساعت ۲۲ از آستان مقدس امامزاده قاضیالصابر (ع) پخش میشود. این برنامه با حضور حجتالاسلام محمدمهدی طباخیان و با اجرای رضا ملایی در چهار شب متوالی میزبان مخاطبان خواهد بود. حجتالاسلام حسین مودب، وحید قاسمی، قاسم صرافان و محمود حبیبی کسبی شاعرانی هستند که در این چهار شب در «تکیه» حضور خواهند داشت.
از شنبه، برنامه «راه نو» با سخنرانی حجتالاسلام راجی؛ استاد حوزه و دانشگاه درباره شخصیت و سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، در قالب ۴ قسمت هر روز ساعت ۱۲:۳۰ پخش میشود.
همچنین از امروز تا ۴ آذرماه، بخشهایی از مراسم عزاداری حضرت صدیقه طاهره (س) با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی هر شب ساعت ۲۱ تقدیم بینندگان خواهد شد.
در ادامه این ویژهبرنامهها، مجموعه مستند «روضههای خانگی» با روایتی از برگزاری روضههای خانگی در اقصی نقاط کشور نیز در روزهای دوشنبه و سهشنبه، ۳ و ۴ آذر ساعت ۱۸:۳۰ پخش خواهد شد.
شبکه قرآن و معارف هم در سالروز شهادت دخت نبی، حضرت زهرا (س) با مجموعهای از ویژه برنامههای تبیینی، فرهنگی و مستند میزبان عزاداران فاطمی است.
مراسم عزادری در حسینیه امام خمینی (ره) (بیت رهبری)، از ۲ تا ۶ آذر ساعت ۱۲:۱۵ پخش میشود.
برنامه «شبستان» به صورت زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با سخنرانی حجت الاسلام پناهیان و مداحی حاج مهدی سلحشور از شنبه یکم تا دوشنبه ۳ آذر ساعت ۱۷:۴۵ و سه شنبه ۴ آذر ساعت ۱۸:۰۰ تقدیم علاقمندان میشود.
مستند «خانه مادری»، که روایتی است از مراسم عزاداری شهید قاسم سلیمانی در بیت الزهرای کرمان، یک شنبه ۲ آذر ساعت ۱۹:۳۰ پخش میشود.
همچنین «قرارگاه» به صورت ویژه برنامهای دوشنبه ۳ آذر، ساعت ۲۱ به صورت زنده پخش خواهد شد.
قرائت زیارت حضرت زهرا (س) دوشنبه ۳ آذر ساعت ۲۳:۳۰، پخش میشود.