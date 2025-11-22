مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از اختصاص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار برای لایروبی آب‌بندان‌ها و احداث پنج ایستگاه پمپاژ در بخش دابودشت خبر داد.

اختصاص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار برای لایروبی آب‌بندان‌ها و احداث ایستگاه پمپاژ در آمل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد هادی‌زاده گفت: شهرستان آمل دارای ۲۴ قطعه آب‌بندان با سطح ۴۳ هکتار است که حدود ۱۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی با اشاره به پروژه لایروبی آب‌بندان مرزنگو افزود: این طرح با اعتبار ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از مردادماه آغاز شده و هم‌اکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که برای ۴۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی حق‌آبه تأمین می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی آمل با بیان اینکه امسال دو طرح لایروبی در دست اجراست، گفت: با اعتبار ۷ میلیارد تومانی اختصاص‌یافته و همچنین تخصیص ۷ میلیارد تومان دیگر برای ایستگاه پمپاژ، مجموعاً ۱۴ میلیارد تومان برای توسعه سیستم‌های آبیاری در این منطقه در نظر گرفته شده است.

هادیزاده افزود: احداث پنج ایستگاه پمپاژ جدید نیز در دستور کار قرار دارد که به بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت آب‌بندان‌های منطقه کمک خواهد کرد.