به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به درخواست دو باشگاه شهداب یزد و مهرگان نور، دیدار هفته دوم این تیم‌ها با موافقت سازمان لیگ فدراسیون والیبال ساعت ۱۶ یکشنبه دوم آذر در سالن اختصاصی شهداب برگزار می‌شود.

مسعود یزدان پناه و محمد شاهمیری ناظران فنی و داوری این دیدار هستند و قضاوت این مسابقه برعهده امید فولادی‌وندا، اسماعیل رزقی و کیوان عابدزاده به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک است.

شهدابی‌ها در حال حاضر با یک برد و سه امتیاز به لطف تفاضل معدل امتیازها در صدر جدول قرار دارند و در این دیدار برای دومین برد و تثبیت صدرنشینی در هفته دوم لیگ برتر مردان تلاش می‌کنند.

از سوی دیگر مهرگان نور هم با یک برد و سه امتیاز در رتبه چهارم جدول قرار دارد و برای دومین برد و صعود به جایگاه صدر جدول به میدان می‌رود.

شاگردان زکایی در هفته نخست در اردکان موفق به شکست چادرملو شدند و این هفته به دیدار دیگر تیم کویرنشین کشور می‌روند.