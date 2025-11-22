پخش زنده
سازمان لیگ فدراسیون والیبال در اطلاعیهای اعلام کرد که زمان دیدار دو تیم شهداب یزد و مهرگان نور در هفته دوم لیگ برتر مردان تغییر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به درخواست دو باشگاه شهداب یزد و مهرگان نور، دیدار هفته دوم این تیمها با موافقت سازمان لیگ فدراسیون والیبال ساعت ۱۶ یکشنبه دوم آذر در سالن اختصاصی شهداب برگزار میشود.
مسعود یزدان پناه و محمد شاهمیری ناظران فنی و داوری این دیدار هستند و قضاوت این مسابقه برعهده امید فولادیوندا، اسماعیل رزقی و کیوان عابدزاده به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک است.
شهدابیها در حال حاضر با یک برد و سه امتیاز به لطف تفاضل معدل امتیازها در صدر جدول قرار دارند و در این دیدار برای دومین برد و تثبیت صدرنشینی در هفته دوم لیگ برتر مردان تلاش میکنند.
از سوی دیگر مهرگان نور هم با یک برد و سه امتیاز در رتبه چهارم جدول قرار دارد و برای دومین برد و صعود به جایگاه صدر جدول به میدان میرود.
شاگردان زکایی در هفته نخست در اردکان موفق به شکست چادرملو شدند و این هفته به دیدار دیگر تیم کویرنشین کشور میروند.