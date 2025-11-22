به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسئول مرکز موسیقی حوزه هنری آذربایجان غربی در این خصوص با اشاره به جایگاه عاشیق «محمد حسین دهقان» در هنر موسیقی عاشیقی معاصر ایران اظهار کرد: عاشیق دهقان یکی از هنرمندان تاثیرگذار در رشد و توسعه موسیقی عاشیقی مکتب ارومیه بود که سبک منحصر به فرد وی در اجرای موسیقی و تربیت ده‌ها هنرمند عاشیق از ویژگی های بارز دوران هنری وی بود.

داریوش علیزاده افزود: استاد عاشیق محمد حسین دهقان چهره‌ای بین‌المللی از موسیقی عاشیقی مکتب ارومیه و دارای جایگاه خاص هنری در میان مردم آذربایجان بود و نام و خاطره این هنرمند فقید تا ابد پایدار می‌ماند.

شنبه اول آذر،«محمد حسین دهقان» یکی از استادان مسلم موسیقی عاشیقی مکتب ارومیه متولد سال ۱۳۱۳ شمسی در روستای ایگدیر ارومیه و یکی از هنرمندان صاحب سبک در روایت و شیوه نوازندگی ساز قوپوز بود که کانون عاشیقهای حوزه هنری آذربایجان غربی بیش از این فیلم مستند زندگی استاد دهقان و ویژه برنامه بزرگداشت این استاد فقید را تهیه و اجرا کرده بود.