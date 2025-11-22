جابه‌جایی بیش‌از ۸۸ هزار تن کالای اساسی در استان بوشهر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: از افزایش ۲۰۰ درصدی میزان جابه‌جایی کالای اساسی در استان از ابتدای امسال تا کنون نسبت‌به مدت مشابه پارسال خبر داد.