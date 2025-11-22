جابهجایی بیشاز ۸۸ هزار تن کالای اساسی در استان بوشهر
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر گفت: از افزایش ۲۰۰ درصدی میزان جابهجایی کالای اساسی در استان از ابتدای امسال تا کنون نسبتبه مدت مشابه پارسال خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فرزاد رستمی از افزایش میزان جابجایی کالای اساسی در استان خبر داد و گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۸۸ هزار و ۶۱۰ تن کالای اساسی با ناوگان عمومی از بندر بوشهر جابهجا شده است.
وی افزود: این میزان جابهجایی کالای اساسی از نظر وزن نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۰۰ درصد و از نظر سفر ۹۸ درصد رشد داشته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر با بیان اینکه بوشهر یکی از اصلیترین مبدا تأمین و توزیع کالاهای اساسی کشور است، اظهار کرد: اقلام جابهجا شده شامل گندم و برنج بوده که برای تأمین نیاز عمومی به نقاط مختلف کشور ارسال شده است.
وی یادآور شد: جابهجایی منظم و بدون وقفه کالاهای اساسی از بوشهر حاصل مدیریت دقیق ناوگان و هماهنگی مؤثر از سوی ادارههای راهداری و حمل و نقل جادهای، بنادر و دریانوردی و شرکتهای حملونقل است.
به گفته رستمی، در زمان حاضر ۵ هزار و ۶۸۸ راننده در قالب ۱۹۲ شرکت حملونقل کالا در بوشهر فعالیت میکنند که سهم قابل توجهی در تأمین نیازهای تجاری و اقتصادی منطقه دارند.