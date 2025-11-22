پخش زنده
چهارمین رویداد مسئلهمحور سهیبا، با هدف ارتقاء کنشگری دانشجویی در حوزه زنان و خانواده، با حمایت مرکز نوآوری خیزش، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این رویداد، دختران دغدغهمند دانشجو طی دو روز حضوری در کلاسهای آموزشی و کارگاههای مشارکتی شرکت کرده و پس از دو هفته فعالیت مجازی گروهی، به رقابت و ارائه کنشهای خود پرداختند.
شرکتکنندگان علاوه بر حضور در کلاسها، در بخشهای کارگاهی رویداد، از مرحله نحوه انتخاب مسئله تا طراحی جزئیات کنش خود را به همراه سایر اعضای گروه و راهنمایی راهبران سهیبا آموزش دیده و به نتیجه رساندند.
محورهای اصلی رویداد چهارم سهیبا، مسائل زنان و سایبر، مسائل زنان و مقاومت و همچنین مسائل دختران در دانشگاه بود که هر یک از گروهها با انتخاب موضوعات خود ذیل این محورهای اصلی، به تمرین کنشگری پرداختند.
دختران دانشجو از سراسر کشور، با حضور خود در چهارمین رویداد مسئلهمحور سهیبا، در دو هفته نشان دادند که امکان کنشگری فعالانه و دقیق در مدت زمان فشرده وجود دارد و میتوان بر نسل جدید دانشجوی دغدغهمند در سراسر کشور به عنوان آینده کشور امید ویژه داشت.
در اختتامیه این رویداد، تحت عنوان ایستگاه رقابت، نمایندگان هر گروه خلاصهای از عملکرد خود را در حضور داوران ارائه داده و پس از انجام ارزیابی و راهنمایی ایشان، ۳ گروه برتر انتخاب و اعلام شدند.
علاوه بر تقدیر از گروههای برتر، جوایز نقدی دیگری نیز به نفر برگزیده تشکیلاتی، خلاقانهترین بوم کنش و برگزیده چالش مسائل و رسانه ارائه شد.
مجموعه سهیبا از سال ۱۴۰۰ با جمعی از ادوار اتحادیههای دانشجویی تشکیل و تا امسال ۴ رویداد کشوری با هدف تربیت و ارتقای سطح کنشگری در مسائل حوزه زنان و خانواده برای دانشجویان دغدغهمند، برگزار کرده است.