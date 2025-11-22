پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه اولویتهای طرح مدیریت محلهمحور شامل معیشت، درمان، مسکن، اشتغال و امور عمرانی است، گفت: باید تجربهها و اقدامات پایگاههای موفق در این طرح مستند و بهعنوان الگو تدوین شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی در جلسه شورای اجتماعی استان با موضوع تبیین برنامه اقدام شبکه مدیریت محلهمحور، افزود: برای دستیابی به نتایج مؤثر، باید شناسنامه محلات و مسائل آنها تهیه شود تا برنامهریزی بهبود وضعیت براساس اطلاعات دقیق و مدلسازی درست انجام گیرد.
وی همچنین با بیان اینکه مسئولان در همه مناصب باید نسبت به وضعیت معیشتی مردم حساس باشند، خاطرنشان کرد: مدیران باید با روحیه دوران جبهه در این طرح فعالیت کنند و همه ادارات، شرکتهای دولتی و حتی غیردولتی و همچنین بخش خصوصی وظیفه و اعتبار فرهنگی دارند که باید صرف این حوزه کنند.
استاندار آذربایجانغربی در پایان با انتقاد از کمتوجهی برخی نهادهای فرهنگی نسبت به مسائل جوانان، افزود: تمامی نهادها در این حوزه مسئولیت دارند و باید با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، خیران، مساجد، متنفذان محلات و پایگاههای بسیج برای بهبود معیشت مردم تلاش کنند.