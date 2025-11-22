در سفر مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌های دولتی به اردبیل، اعتبار قابل توجهی برای تکمیل عملیات بهسازی استادیوم علی دایی تصویب شد تا این طرح در دوره‌ای دو ساله به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در سفر علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌های عمومی و دولتی، به استان اردبیل، تصمیمی مهم درباره طرح بهسازی استادیوم علی دایی اتخاذ شد.

او اعلام کرد ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید برای تکمیل این طرح ورزشی تصویب شده است.

نوذرپور به همراه علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان استانی از روند اجرای پروژه بازدید کردند.

وی توضیح داد که استادیوم علی دایی که سال‌ها پیش به بهره‌برداری رسیده بود، از سال ۱۴۰۰ برای انجام عملیات بهسازی به سازمان مجری واگذار شده است. به‌گفته او، طی چهار سال اخیر تنها ۲۸ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تخصیص یافته و همین موضوع باعث کندی پیشرفت آن شده است.

نوذرپور افزود: این سفر با هدف بررسی حضوری مشکلات پروژه و هماهنگی با نمایندگان استان و وزارت ورزش برنامه‌ریزی شد. به دنبال این بازدید، در جلسه‌ای مشترک تصمیم گرفته شد تا سقف اعتبارات طرح به ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

وی بیان کرد: این منابع مالی از محل‌هایی نظیر مولدسازی اراضی استان، تسهیلات بانکی ماده ۵۶، اعتبارات توازن نمایندگان و بخشی از بودجه وزارت ورزش تأمین خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مجری تأکید کرد با تخصیص این اعتبار، عملیات اجرایی بهسازی سرعت گرفته و پطرح در مدت دو سال تکمیل و آماده بهره‌برداری خواهد شد.