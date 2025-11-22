به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، محمد علی شاه حسینی با اعلام این خبر گفت: تعداد ۲۰۴ محکوم مالی جرائم غیر عمد به همت ستاد مردمی دیه و با مشارکت نیکوکاران یزدی در ۸ ماهه نخست سال جاری از زندان‌های استان یزد آزاد شدند و به آغوش خانواده خود بازگشتند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد رشد داشته است.

شاه حسینی افزود: رقم بدهی این زندانیان آزاد شده مبلغ ۵۶۶ میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان بود که با قبولی دادخواست اعسار، اخذ گذشت رضایت مندانه از شکات و آورده محکومان مبلغ ۵۲۳ میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان تامین شده و مابقی این مبلغ از منابع این ستاد مردمی شامل کمک‌های خیران و نیکوکاران نوعدوست و تسهیلات بانک‌های عامل مبلغ ۴۳ میلیارد تومان به حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این ۲۰۴ نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده فراهم شد.

وی با تشریح نوع محکومیت این مددجویان گفت: ۱۴۶ مددجو مربوط به محکومان مالی، ۴۳ محکوم مربوط به پرداخت مهریه، ۱۱ مددجو مربوط به نفقه و ۴ مددجو محکوم پرداخت دیه غیر عمد بودند.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد، ضمن تقدیر از زحمات بی وقفه کارکنان و اعضای کمیته صلح و سازش این ستاد گفت: از این تعداد آزادی، ۳۸ مددجو با مشاوره و اصلاح ذات البین توسط مددکاران این ستاد و بدون پرداخت هیچ مبلغی و ۱۶۶ مددجو با پرداخت از منابع، شامل کمک‌های خیران و نیکوکاران نوع دوست و تسهیلات بانک‌های عامل از زندان آزاد شدند که از این تعداد ۲۱ مددجو زن و ۱۸۳ مددجو مرد بودند.

شاه حسینی، در ادامه ضمن تقدیر از همکاری ویژه صدا وسیما در خصوص اجرای پویش مهر فاطمی گفت: در سال جاری و به مناسبت ایام فاطمیه این ستاد مردمی اقدام به برگزاری این پویش با شعار (زندان جای مادران نیست) کرد و در این ایام شاهد حضور نیکوکاران و خیرینی بودیم که با نیات مختلف مبالغ مورد نظر خود را برای آزادی زندانیان غیر عمد اهدا میکردند.

وی در ادامه گفت: متأسفانه زندانی شدن مادران، آسیبی عمیق و چندوجهی برای خانواده‌ها به‌ویژه کودکان آنان به همراه دارد؛ چرا که نبود مادر نه‌تنها خلأ عاطفی ایجاد می‌کند، بلکه بنیان تربیت و آرامش خانواده را نیز متزلزل می‌سازدو در تلاشیم تا در روز‌هایی که یاد و نام حضرت فاطمه زهرا (س) گره خورده با مهر، عطوفت و پاسداری از حرمت مادر، با همدلی بیشتر زمینه آزادی مادران زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کنیم.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد، افزود: شماره تلفن ۳۶۲۹۸۲۰۰ روابط عمومی ستاد دیه استان یزد برای پاسخگویی سوالات عموم خیران و مردم نیکوکار پیش‌بینی شده است.