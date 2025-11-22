

جریان گاز برخی مناطق و روستا‌های این شهرستان الیگودرز فردا یکشنبه از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت با هدف اجرای عملیات اتصال نهایی خط لوله گاز در طرح تغییر مسیر تقاطع محور داران به الیگودرز قطع خواهد شد.

مناطق و روستا‌های مشمول قطع گاز در شهرستان الیگودرز به شرح زیر است:

شهر چمن سلطان و روستا‌های اسماهور سفلی، اسماهور علیا، عزیزآباد، گایکان، خاک آباد، جوز، بادباد، دوزان، سنگ سفید، باقر آباد،گندمینه، رکن آباد، قلعه خلیله، قلعه عبدالرضا،مغانک سفلی، مغانک علیا، بهرام آباد، آبباریک سفلی و علیا. ازنا مهلمک، فرسش، قره خان، فهره،هوه، هما، ایوج، همه ی واحد‌های صنعتی، کشاورزی و مرغداری‌های بخش بربرود شرقی

شهر شاپورآباد و روستا‌های تیران، قاسم آباد، علی آباد،صالح صغیر، کیچه،کیورز جلوگیر، کیورز علیا و سفلی، کیورز امیر آباد،گله وند، دهنو خواجه شکراله،دهله صوفیان،ده سلمان،حاجی آباد علیا،حاجی آباد بسحاق، دره مشک، سنگ سفید بسحاق. ،دهله ابراهیم، برم، داریچه، گوران، فیقان،شهریار، ززم، جوشان، کهریز سرخ، مشکک، شمس آباد،چهار چشمه، ایونده، نورآباد،خان آباد، چرباس، جهان خوش، خمستان، حسن آباد، ملک آباد،کانسرخ، ده سفید کانسرخ، مراد آباد، طاسهل، فیض آباد،خیرآباد،چشمه پر،دهنو آلیگر،چغاگرگ. ،پیردزگاه،انوج علیا،انوج سفلی، ده جانی،دم کمر، گلبهار شیخ میری، گلبهار اتابکی، گلبهار یوسف آباد،گلبهار محمد باقری، گلبهار علیاو سفلی. کاظم آباد، واحد‌های صنعتی، کشاورزی و مرغداری‌های بخش بربرود غربی

روستا‌های شهر تیتکان بزنوید ،خاکبتیه،ده سید. ،مسگری،ده برزو،خرسیون،ده میرزا قلی، هندیله،قلیان، چال قلعه،گیلان، سکانه، اسلام آباد،گشان، باغ لطفیان،جوزیر، چشمه خورده‌ها،دره ماهی سفلی، عباس برفی، سرکول، دره کول،واحد‌های صنعتی، کشاورزی و مرغداری‌های بخش ذلقی

شرکت گاز الیگودرز یا اعلام اینکه پس از پایان عملیات، جریان گاز به‌صورت مرحله‌ای برقرار خواهد شد از مشترکان خواست نکات ایمنی مربوط به قطع و وصل گاز را رعایت کنند.