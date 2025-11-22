نخستین همایش ملی حقوق ورزشی با حضور مسئولان ملی و استانی، اساتید برجسته و جمعی از قهرمانان در ساری برگزار و از باشگاه‌ها و هیأت‌های ورزشی برتر استان تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین همایش ملی حقوق ورزشی در تالار مرکزی استان مازندران با حضور حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان استان، هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان و جمعی از مسئولان و پیشکسوتان ورزشی برگزار شد.

عادل بابایی، رئیس انجمن حقوق ورزشی مازندران در این مراسم گفت: حقوق ورزشی ضامن عدالت و شفافیت در رقابت‌هاست و می‌تواند جایگاه ورزش در جامعه را ارتقا دهد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز در این همایش بر ضرورت ارتقای دانش حقوق ورزشی تأکید کرد و گفت: آموزش حقوق ورزش یکی از نیازهای اصلی ورزش مازندران است و برگزاری چنین همایش‌هایی می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری کند.

در حاشیه این رویداد، از باشگاه‌های برتر شامل نساجی مازندران، بسکتبال قائم‌شهر، کاراته میرعماد و همچنین هیأت‌های ورزشی ممتاز استان تقدیر شد.

همچنین در این مراسم از کتاب «حقوق ورزشی» نوشته عادل بابایی رونمایی گردید.

گزارش از ایوب رضوانی