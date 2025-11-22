شهید طالب ابراهیمی الگوی دانشآموزان در حوزههای مختلف است
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: شهید ابراهیمی، نه فقط در حوزه فرهنگ و اندیشه، بلکه در میدان عمل نیز پیشتاز بود و نشان داد: مبارزه و پاسداشت ارزشها تنها منحصر به میدان نبرد نظامی نیست، بلکه عرصه علم، فرهنگ و بصیرت نیز میدان اصلی دفاع از ارزشهاست.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سردار حمید خرمدل فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در اجلاسیه کشوری شهید شاخص دانشآموزی در شهرستان دیر، شهید طالب ابراهیمی شهید شاخص ملی را نمونه بارز نسلسازی فرهنگی پس از انقلاب دانست و گفت: این شهید نخستین گامهای خود را با تشکیل کتابخانه مردمی برداشت و جوانان را به مطالعه و کسب آگاهی دعوت کرد.
وی افزودک شهید طالب ابراهیمی، با بینش ژرف، هدف خود را تربیت نسل جوان متعهد و مسئولیتپذیر قرار داد تا بنیان جامعه فردا بر بصیرت بنا شود.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر تصریح کرد: شهید ابراهیمی، ه فقط در حوزه فرهنگ و اندیشه، بلکه در میدان عمل نیز پیشتاز بود؛ با حضور داوطلبانه در پنج جبهه دفاع مقدس، الگویی از تعهد، شجاعت و اخلاص را برای نسلهای بعدی بهجا گذاشت و نشان داد که مبارزه و پاسداشت ارزشها تنها منحصر به میدان نبرد نظامی نیست، بلکه عرصه علم، فرهنگ و بصیرت نیز میدان اصلی دفاع از ارزشهاست.
سردار خرمدل با اشاره به نقش تربیتی مکتب اسلام و انقلاب گفت: افتخار مردم ایران به شهدا، نه فقط به خاطر فداکاری، بلکه به دلیل تربیتشدن در مکتب والای اسلام و انقلاب است؛ مکتبی که دردانههایی، چون شهید ابراهیمی را تربیت و برای جامعه امروز و فردا الگوسازی میکند.
وی یادآور شد: زندگی شهدا، سراسر درس ایثار، علم و صداقت است و راه آنان چراغ هدایت نسلهای آینده خواهد بود.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر تاکید کرد: استمرار راه شهیدان منوط به زنده نگه داشتن یاد و راه آنان در نسل امروز است؛ ترویج فرهنگ مطالعه، ارتقا بصیرت و عمل صالح بهترین راه پاسداشت یاد شهداست. شهیدان با جانفشانی خود به ما میآموزند که زندگی فراتر از امروز است؛ با ایمان، تعهد و تلاش، میتوان جامعهای آگاه و اخلاقی ساخت و این همان مسیر عروج است که اسلام عزیز وعده داده و شهدا آن را با خون خود بیمه کردند.
سردار خرمدل ادامه مسیر شهدا را نیازمند زنده نگه داشتن یاد و راهشان در نسل امروز دانست و اضافه کرد: هر قطره خون شهدا سرمایه امنیت، پیشرفت و عزت ایران اسلامی است و مسئولیت امروز ما، ادامه دادن راه آنان با پرورش نسلی مسئول، بصیر و آگاه است.