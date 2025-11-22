شهید طالب ابراهیمی الگوی دانش‌آموزان در حوزه‌های مختلف است

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: شهید ابراهیمی، نه فقط در حوزه فرهنگ و اندیشه، بلکه در میدان عمل نیز پیشتاز بود و نشان داد: مبارزه و پاسداشت ارزش‌ها تنها منحصر به میدان نبرد نظامی نیست، بلکه عرصه علم، فرهنگ و بصیرت نیز میدان اصلی دفاع از ارزش‌هاست.