رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: سال گذشته با گزارشهای ثبتشده در سامانه سوتزنی، ۳۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی و وصول شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاهین مستوفی اعلام کرد: در سال گذشته بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی و وصول شده است و برای امسال هم هدفگذاری ۱۱۰ هزار میلیادردی در برنامه است. رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی عدم تناسب جرم با مجازات را از مهمترین چالشهای این بخش میداند
اصلاح قوانین در کنار افزایش آگاهی و مشارکت مردم، میتواند، فرار مالیاتی را بیش از گذشته کاهش دهد و در این میان سامانه سوتزنی، نیز امروزه یکی از ابزارهای کلیدی تحقق این هدف است. زهرا شاه علی گزارش می دهد.