به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش سیما در ادامه طرح پخش فیلم‌های دنباله‌دار سینمای جهان، از امروز دو قسمت از «هویت پنهان» را پخش می‌کند و در ادامه فیلم‌های سه‌گانه «تخم مرغ»، «شر» و «عسل» از سینمای ترکیه را از دوشنبه ۳ تا چهارشنبه ۵ آذر، پخش می کند.

«هویت پنهان ۱»، امروز، «هویت پنهان ۲»، یکشنبه ۲ آذر، «تخم مرغ»، دوشنبه ۳ آذر، «شیر»، سه شنبه ۴ آذر و «عسل»، چهارشنبه ۵ آذر پخش می شود.

در فیلم «هویت پنهان ۱ و ۲»، به کارگردانی تیل اِند من، بازیگرانی، چون نینا کانزندورف، بنجامین سادلر و استفانی جپ نقش آفرینی کرده‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: به دنبال اختلاس و پولشویی در یکی از بانک‌های خصوصی هامبورگ، شخصی به نام فیلیپ روتهوف دستگیر می‌شود. دادگاه برای اثبات جرم او شخصی به نام ویکتور میرو را احضار می‌کند. او قبل از اعزام به دادگاه در یک عملیات بمب گذاری به قتل می‌رسد. او در اعترافتش نام شخص دیگری به نام سیمون درهر را افشا می‌کند که در این پولشویی دست داشته است. پلیس ابتدا به او اعلام می‌کند که او متهم بوده و باید با آنها همکاری کند. بعد از این قضیه درهر نیز مورد سوء قصد قرار می‌گیرد و ...

همچنین سه فیلم «تخم‌مرغ»، «شیر» و «عسل» به کارگردانی سمیح کاپلان‌اغلو، که به سه‌گانه مشهور «یوسف» در سینمای ترکیه تعلق دارند، از آثار هنری و تحسین‌شده‌ای هستند که با زبان شاعرانه و روایت انسانی خود در جشنواره‌های بین‌المللی مطرح شده‌اند.