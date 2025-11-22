پخش زنده
امروز: -
حمل ونقل برقی میتواند یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش انتشار گازهای آلاینده باشد. خودروهای دیزلی و بنزینی سالانه هزاران تُن گاز و ذرات تولید میکنند که تأثیر مستقیم بر آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی دارند. جایگزینی این خودروها با وسایل نقلیه برقی، کلان شهرها را سمت شهری پایدار و کمکربن هدایت خواهد کرد.
به گزارش خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما وزیر کشور از شتاب گرفتن طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل شهری خبر داد و گفت:دهها اتوبوس و تاکسی برقی جدید وارد خطوط شده اند.
به گفته اسکندر مومنی برنامه توسعه مترو و جایگزینی موتورسیکلتهای برقی با جدیت در حال پیشرفت است و تا پایان سال چند رام جدید مترو به شهرها تحویل می شود.
تینا صالحی گزارش می دهد :