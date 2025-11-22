به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر مهندسی و اجرای طرح‌های گاز استان مرکزی از آغاز اجرای طرح ملی جایگزینی بخاری‌های کم‌مصرف با رده انرژی A در این استان خبر داد. محمد صبوری با بیان اینکه این طرح از سوی شرکت ملی گاز ایران طراحی و ابلاغ شده، گفت: در مرحله نخست، امسال ۱۳ هزار دستگاه بخاری کم‌مصرف در استان مرکزی جایگزین خواهد شد و اولویت با خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد است. او افزود: به محض تخصیص تجهیزات به شرکت گاز استان، این بخاری‌ها در اختیار جامعه هدف قرار می‌گیرد. صبوری اجرای این طرح را اقدامی مؤثر در ارتقای ایمنی منازل و کاهش مصرف انرژی دانست و گفت: امیدواریم برای سال آینده تمام شهروندان بتوانند بخاری‌های قدیمی خود را تحویل داده و بخاری‌هایی با راندمان بالا دریافت کنند، که این موضوع نقش مهمی در افزایش ایمنی و کاهش هزینه قبوض گاز خواهد داشت.