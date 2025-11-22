به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «بیستا برمه» (گریه بی صدا)، مستندی که به والدین ۵۲ شهید یک روستا در شرق مازندران می‌پردازد، از شبکه چهار پخش می‌شود.

روستای شهید آباد (تروجن) در شرق مازندران در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی ۵۲ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است. مستند «بیستا برمه» (گریهُ بی‌صدا) یک مستند داستانی است که به والدین شهدای این روستا، مخصوصا حاجیه خانم فاطمه حسن زاده، مادر جاویدالاثر عسگری موسوی می‌پردازد که ۴۱ سال درب خانه‌اش را به امید برگشتن پسرش نبست و در انتها به دیدار فرزندش شتافت.

این مستند را حسن جعفری کارگردانی و تهیه کرده است و برای اولین بار در شام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)، دوشنبه، ۳ آذر، ساعت ۲۱، پخش و روز بعد ساعت ۹، تکرار می شود.

فیلم «باغ رز» محصول ۲۰۲۰، در گونه درام و کمدی از شبکه نمایش پخش می شود. اثری که با روایت روابط انسانی و کشف حقیقت، توجه مخاطبان را به خود جلب کرده است.

فیلم «باغ رز»، به کارگردانی پیر پینو یک فیلمساز جوان فرانسوی، ساعت ۲۳، پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ایو ورنت، بزرگترین تولید کننده گل رز است که اکنون در آستانه ورشکستگی دارد. یک رقیب ثروتمند در حال خرید مرزعه باغ رز او است و او برای نجات از این ماجرا سه کارمند استخدام می‌کند…

کاترین فروت، ملانی اومرتا، فتحه بویاحمد، اولیویا کوت از جمله بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«باغ رز» در جشنواره‌های اروپایی با استقبال خوبی روبه‌رو شد و منتقدان آن را به‌خاطر فضای شاعرانه، کارگردانی دقیق و بازی‌های قابل توجه بازیگرانش ستوده‌اند. ­

ترکیب موسیقی ملایم، فیلم‌برداری چشم‌نواز و درونمایه‌های انسانی و عاطفی، این اثر را به یکی از درام‌های دیدنی سینمای فرانسه در سال‌های اخیر تبدیل کرده است.