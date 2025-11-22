پخش زنده
کاهش کمسابقه بارندگیها، زنگ خطر جدی را برای مدیریت منابع آب در استان همدان به صدا درآورده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سد اکباتان همدان، هم اکنون تنها ۱۱ میلیون مترمکعب آب دارد، در حالی که در شرایط نرمال باید ۳۵ میلیون مترمکعب آب داشته باشد.
علاوه بر سد اکباتان، آب شرب استان همدان از ۶ سد دیگر نیز تامین میشود که آنها هم وضعیت مناسبی ندارند و در مجموع ۶۰ درصد حجم آب این سدها خالی است.
کارشناسان هشدار میدهند در صورت ادامه روند مصرف فعلی و نبود بارندگی، همدان با بحران جدی آب مواجه خواهد شد و صرفهجویی و مدیریت مصرف، تنها راه جلوگیری از کمبود است.