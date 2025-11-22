خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احسان احمدی نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت:بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد شرایط پایدار جوی پایدار تا پایان هفته در استان ادامه دارد و در ده روز آینده نیز بارندگی برای هیچ‌ یک از مناطق استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: دمای هوا که طی روز‌های اخیر در برخی نقاط افزایش سه تا چهار درجه‌ای داشته، از روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه با کاهش حدود سه تا چهار درجه‌ای روبه‌رو می‌شود، کاهشی که در مناطق شمالی استان محسوس‌تر خواهد بود و از گرمای روزانه می‌کاهد.

احمدی نژاد اضافه کرد: دمای شبانه تغییر محسوسی نخواهد داشت و مناطق سردسیر همچنان شب‌های نسبتاً سردی را تجربه می‌کنند.

استان در روز‌های گذشته تحت تأثیر شرایط پایدار جوی قرار داشته و نبود سامانه بارشی موجب افزایش نسبی دما شده است.