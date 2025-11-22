پایداری جوی در استان تا ۱۰ روز آینده
کارشناس هواشناسی ایلام گفت: جو استان تا حدود ۱۰ روز آینده پایدار است و سامانه بارشی در این بازه زمانی فعال نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احسان احمدی نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت:بررسی نقشههای پیشیابی نشان میدهد شرایط پایدار جوی پایدار تا پایان هفته در استان ادامه دارد و در ده روز آینده نیز بارندگی برای هیچ یک از مناطق استان پیشبینی نمیشود.
وی افزود: دمای هوا که طی روزهای اخیر در برخی نقاط افزایش سه تا چهار درجهای داشته، از روزهای دوشنبه و سهشنبه با کاهش حدود سه تا چهار درجهای روبهرو میشود، کاهشی که در مناطق شمالی استان محسوستر خواهد بود و از گرمای روزانه میکاهد.
احمدی نژاد اضافه کرد: دمای شبانه تغییر محسوسی نخواهد داشت و مناطق سردسیر همچنان شبهای نسبتاً سردی را تجربه میکنند.
استان در روزهای گذشته تحت تأثیر شرایط پایدار جوی قرار داشته و نبود سامانه بارشی موجب افزایش نسبی دما شده است.