به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمد یزدان‌بخش گفت: واکسیناسیون گاو و گوساله به‌ویژه در دامداری‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی در حال انجام است و پارت‌های بعدی واکسن نیز وارد استان می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح سراسری واکسیناسیون از شهریورماه آغاز شده و روند ایمن‌سازی دام سبک و سنگین ادامه دارد افزود: دامداران باید وسایل و خودرو‌ها را ضدعفونی کنند، از ورود افراد متفرقه جلوگیری کنند و هیچ دامی را بدون مجوز وارد دامداری نکنند.

مسوول اداره مبارزه با بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: تب برفکی بیماری ویروسی بسیار واگیردار و خطرناک دامی است و اگر چه واکسیناسیون به موقع نقش مهمی در پیشگیری آن دارد، اما رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای نیز در کنار آن بسیار اهمیت دارد.