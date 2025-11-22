تأمین ۱۰۰ درصد نیاز صنایع داخلی به روی از تولید داخلی
دبیر انجمن صنایع و معادن سرب و روی کشور گفت: تمام نیاز صنایع داخلی از جمله داروسازی، کشاورزی و گالوانیزه به روی از تولیدات داخلی تأمین میشود و نیازی به واردات وجود ندارد.
؛ سید معین جعفری، با اشاره به سازوکار عرضه محصولات این صنعت در بورس کالا؛ افزود: طبق برنامه، ۲۰ درصد تولیدات روی در داخل کشور عرضه میشود و ۸۰ درصد برای صادرات در نظر گرفته شده است. تولیدکنندگان حتی بیش از کف تعیینشده، محصولات خود را در بورس عرضه میکنند.
وی تأکید کرد: تمامی نیاز صنایع داخلی، از جمله سولفات روی برای کشاورزی و زینک اکساید برای داروسازی، بهطور کامل از تولیدات داخلی تأمین میشود و هیچ نیازی به واردات وجود ندارد، با این حال، به دلیل محدودیتهای فنی و ماهیت این محصولات، امکان صادرات ترکیبات پاییندستی وجود ندارد.
دبیر انجمن صنایع و معادن سرب و روی کشور گفت: صنعت سرب و روی کشور که سالها پیش با مشکلات جدی در فروش کنسانتره مواجه بود، امروز به نقطهای رسیده است که توان صادراتی آن حدود ۲ میلیارد دلار برآورد میشود.
وی درباره بحث ارزش افزوده در صنعت سرب و روی، گفت: اگر ظرفیت لازم برای افزایش ارزش افزوده و ساخت محصولات صادراتی وجود داشت، تولیدکنندگان به طور حتم به آن سمت میرفتند. اما، واقعیتهای علمی و صنعتی نشان میدهد که در حال حاضر این قابلیت به طور کامل فراهم نیست.
دبیر انجمن صنایع و معادن سرب و روی اضافه کرد: این صنعت با طی فرآیندهای پیچیده، ماده معدنی خام را به شمش روی تبدیل میکند که خود به تنهایی دارای ارزش افزوده بالایی است. با این حال، در زمینه ترکیبات پاییندستی، میزان تولید و تقاضا به گونه ای نیست که بتوان به صادرات پایدار دست یافت.
جعفری با بیان اینکه برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در این صنعت و توسعه ترکیبات جدید، نیاز به حمایت وجود دارد؛ گفت: در صورت فراهم شدن ظرفیتهای علمی و فنی، تولیدکنندگان هرگز فرصتهای صادراتی را از دست نخواهند داد.
وی در پایان به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این صنعت اشاره کرد و گفت: حدود ۱۵ هزار نفر به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند که با احتساب مشاغل غیرمستقیم، این رقم به مراتب بیشتر میشود و همین موضوع اهمیت بالای این صنعت را در اقتصاد و اجتماع نشان میدهد.
لازم به ذکر است که یکم آذرماه به عنوان روز ملی صنعت سرب و روی نامگذاری شده است.