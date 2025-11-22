پخش زنده
بازار تاریخی اراک با بیش از 200 سال قدمت آخرین اثر معماری ایرانی اسلامی و ساخته شده در دوره قاجار است که پس از تماشای آن علاوه بر لذت بردن از زیبایی های آن لزوم تلاش برای حفظ و نگهداری آن گوشزد می شود .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛حسین محمودی سرپرست میرات فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان با بیان اینکه این بازارپابرجاست گفت : اکنون بیش از 17 کارگاه مرمت در بازار وجود دارد که سرعت در کار نیازمند همکاری صاحبان مغزه و حجره های بازار ، بازاریان و ادارت و دستگاههای مرتبیط با آن است .
وی با تایید لزوم تلاش برای حفظ بازار تاریخی اراک ، از امضای تفاهم نامه ای بین میراث فرهنگی
و اوقاف استان و شهرداری خبر داد و گفت در قالب این تفاهم نامه مرمت با لحاظ بودجه مورد نیاز آن پیگیری و ادامه می یابد .
بازار اراک که اراکی ها آن را بازار سوپوشیده هم می نامند دارای ۲۰ سراچه و تیمچه دارد که حدود ۱۸ واحد آن در قسمت جنوبی بازار قرار گرفته است .
در ساخت سنتی بازار اراک برای استحکام بنا از تیرچه های چوبی استفاده شده و در پای ستونها نیز صفحات و ورقهای منجمد مسی و سربی به کار رفته است.
اکنون بازار همچنان دارای صدها مغازه با تولیدات و عرضه لوازه مختلف و مورد نیاز شهروندان و قلب تپنده تجارت این شهر است .
بازار اراک جمع صنوف و کسب های مختلف قدیمی و جدید است.