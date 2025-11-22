به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛حسین محمودی سرپرست میرات فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان با بیان اینکه این بازارپابرجاست گفت : اکنون بیش از 17 کارگاه مرمت در بازار وجود دارد که سرعت در کار نیازمند همکاری صاحبان مغزه و حجره های بازار ، بازاریان و ادارت و دستگاههای مرتبیط با آن است .

وی با تایید لزوم تلاش برای حفظ بازار تاریخی اراک ، از امضای تفاهم نامه ای بین میراث فرهنگی

و اوقاف استان و شهرداری خبر داد و گفت در قالب این تفاهم نامه مرمت با لحاظ بودجه مورد نیاز آن پیگیری و ادامه می یابد .

بازار اراک که اراکی ها آن را بازار سوپوشیده هم می نامند دارای ۲۰ سراچه و تیمچه دارد که حدود ۱۸ واحد آن در قسمت جنوبی بازار قرار گرفته است .

در ساخت سنتی بازار اراک برای استحکام بنا از تیرچه های چوبی استفاده شده و در پای ستون‌ها نیز صفحات و ورق‌های منجمد مسی و سربی به کار رفته است.

اکنون بازار همچنان دارای صدها مغازه با تولیدات و عرضه لوازه مختلف و مورد نیاز شهروندان و قلب تپنده تجارت این شهر است .

بازار اراک جمع صنوف و کسب های مختلف قدیمی و جدید است.



