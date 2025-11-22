امام‌جمعه یزد: اجرای موفق برنامه‌های عفاف و حجاب تنها با همراهی و همکاری همه دستگاه‌ها و مردم امکان‌پذیر خواهد بود.

ضرورت همراهی همه دستگاه‌ها و مردم در اجرای برنامه‌های عفاف و حجاب

ضرورت همراهی همه دستگاه‌ها و مردم در اجرای برنامه‌های عفاف و حجاب

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، آیت‌الله ناصری، در نشست اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد، با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر برنامه‌ریزی دشمنان برای تضعیف باور‌های دینی مردم، اظهار داشت: دشمن برای تضعیف و زیر سؤال بردن دین و اعتقادات جامعه برنامه‌ریزی کرده است و ما نمی‌توانیم در برابر این جریان بی‌تفاوت باشیم.

وی با بیان اینکه مقابله با این برنامه‌ها نیازمند اقدامات هدفمند و مؤثر است، افزود: همان‌گونه که دشمن برای اهداف خود هزینه و برنامه‌ریزی می‌کند، ما نیز باید با برنامه وارد میدان شویم.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دشمن برای شهر‌های مذهبی از جمله یزد، خاطرنشان کرد: یزد با عنوان دارالعباده از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و دشمن برنامه ویژه‌ای برای تغییر هویت این شهر دارد و نباید در برابر این تهدیدات فرهنگی بی‌تفاوت بود.

آیت‌الله ناصری همچنین به اهمیت صیانت از فضای فرهنگی شهر و مراکز آموزشی اشاره کرد و گفت: نباید فضای دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و سطح شهر به‌گونه‌ای باشد که دختران به سمت بی‌حجابی یا گناه سوق داده شوند. مظاهر شهری باید متناسب با هویت دارالعباده باشد.

وی با تأکید بر لزوم تبیین احترام‌آمیز موضوع حجاب و عفاف برای عموم جامعه تصریح کرد: اجرای برنامه‌ها باید از ادارات و مراکز دولتی آغاز شود و به‌تدریج در دانشگاه‌ها و سایر مراکز نیز دنبال شود.

امام‌جمعه یزد با اشاره به نگرانی خانواده‌های متدین و انقلابی، گفت: خانواده‌های مؤمن و انقلابی که سال‌ها برای حفظ ارزش‌های نظام تلاش کرده‌اند نباید احساس ناامیدی کنند، امروز بسیاری از این خانواده‌ها از وضعیت فرهنگی جامعه نگرانند و حق هم دارند.

وی اقدامات ایجابی را مؤثر دانست و افزود: همه دستگاه‌ها باید با همراهی مردم فعال‌تر به میدان بیایند و راهکار‌هایی برای آگاهی‌بخشی به جامعه و تقویت روحیه ایمانی مردم ارائه شود.

آیت‌الله ناصری تربیت الهی کودکان را از سنین پایین ضروری دانست و بیان کرد: اگر فرزندان از کودکی با روحیه خداباوری تربیت شوند، در آینده کمتر به سمت خطا و گناه خواهند رفت.

وی بر ضرورت توجه به تولید پوشاک اسلامی تأکید کرد و گفت: چرا در یک کشور اسلامی نباید بانوان محجبه بتوانند به‌راحتی و با قیمت مناسب به پوشاک اسلامی دسترسی داشته باشند؟ تولید پوشاک مناسب باید مورد توجه قرار گیرد.