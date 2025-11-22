پخش زنده
امروز: -
فیلم «من یک مخترع هستم» و مجموعه طنز اجتماعی «میراث»، از شبکههای شبکه دو پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «من یک مخترع هستم»، در گونه کمدی و درام محصول هند در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه دو پخش شود.
در این فیلم خواهیم دید: قرار بر برگزاری جشن تولد یکصدمین سالگرد مامای ده در روستا است، اما فردی به نام ناتو که قطع و وصل کلید برق ده دست وی است وصل برق را میسر نمیداند، زیرا پرندهای در پست برق لانه گذاشته و وصل برق موجب مرگ جوجهها میشود لذا مردم میپذیرند چند روزی را بدون برق بگذرانند. هر چند که زندگی مردم دچار بحران میشود، اما اتفاقات مثبتی نیز رخ میدهد. در پایان تصاویر به دنیا آمدن جوجهها با مرگ مامای ده همزمان میشود.
اثری متفاوت از سینمای هند که سویههای منفی تکنولوژی را مد نظر قرار داده است و نشان میدهد که چگونه تکنولوژی انسانها را تحت سیطره خود قرار داده و اطراف هر یک دیواری کشیده و همه را در فضای شخصی خود زندانی کرده است و باعث ایجاد یک گسست در روابط بین مردم شده است. فیلم از این طریق تلنگری به ذهن مخاطب میزند که در عین جنبههای مثبت تکنولوژی باید از وابستگی افراطی و غیرعقلانی به آن نیز دوری و پرهیز کرد.
مجموعه طنز اجتماعی «میراث»، تولید شده در مرکز سیمرغ معاونت سیما، بهزودی با روایتی تازه از امید، خودباوری و نقشآفرینی نهادهای مردمی و نخبگان ایرانی از شبکه دو پخش میشود.
این مجموعه ۱۵ قسمتی با رویکردی ملّی، با حضور جمعی از بازیگران برجسته سینما و تلویزیون از جمله لعیا زنگنه، داریوش کاردان، ثریا قاسمی، آرش نوذری و امیرحسین صدیق تولید شده است. «میراث» در فضایی واقعگرا و اجتماعی با نگاهی طنز، اهمیت تولید ملّی، خوداتکایی اقتصادی نسل جوان و نقش سازنده روحانیت و نهادهای مردمی در پیشبرد مسیر توسعه کشور را بازتاب میدهد.
درونمایه این مجموعه بر مواجهه یک طلبه جوان با چالشهای پیشبینینشده و تلاش او برای عبور از موانع اقتصادی و اجتماعی متمرکز است، مسیری که با همراهی یک استاد روحانی باتجربه و کمک متخصصان کشور تصویر میشود و پیامی از ایمان، امید و حرکت جمعی را به مخاطب منتقل میکند. این سریال، با روایتی پر کشش، توان ملی و ظرفیتهای داخلی برای ساختن آیندهای روشن را به تصویر میکشد.
«میراث»، با حضور گروهی گسترده از هنرمندان شناختهشده همچون آرام جعفری، شراره رخام، رامین راستاد، کیاوش زارعطلب، نصرالله رادش، وحید شیخزاده، پیام احمدینیا، محمد شیری، زهرا سعیدی، بهراد خرازی، بهرام ابراهیمی، سمیه مهدی پور و علی قلیچ خانی به کارگردانی امین امانی مقابل دوربین رفته است. این مجموعه توسط کمیل سوهانی و امین امانی تهیه شده، نگارش فیلمنامه را کیاوش زارعطلب انجام داده و موسسه فرهنگی هنری واره مجری طرح پروژه بوده است.
تیتراژ ابتدایی با صدای میلاد ابراهیمی و تیتراژ پایانی با صدای مجید اخشابی همراه خواهد بود.