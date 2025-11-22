تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان با برتری مقابل شناورسازی قشم به مرحله یک هشتم پایانی رقابت‌های جام حذفی ایران صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم گل‌گهر سیرجان در مرحله یک‌شانزدهم پایانی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران عصر امروز شنبه یکم آذرماه میزبان شناورسازی قشم بود که این دیدار با برتری یک بر صفر به سود گل‌گهر به پایان رسید تا شاگردان مهدی تارتار راهی مرحله یک هشتم‌نهایی شوند.

تک گل گل‌گهر را در این بازی رضا اسدی در دقیقه ۵۱ به ثمر رساند.

قضاوت این بازی بر عهده مسعود حقیقی بود.

شناورسازی در لیگ آزادگان پس از گذشت ۱۲ هفته تنها موفق به کسب ۱۰ امتیاز شده و در رتبه پانزدهم ایستاده است. در مقابل گل‌گهر در رقابت‌های این فصل لیگ برتر پس از پایان هفته دهم با ۱۳ امتیاز در رتبه نهم قرار گرفته است.