مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی امروز، شنبه با اشاره به تغییر فشار هوا و افزایش آلودگی آلایندههای فسیلی، هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در اطلاعیه هواشناسی خراسان رضوی آمده است: در پی ورود جریانات ناتراز میانی جو به استان از شامگاه شنبه، پایداری وضعیت جوی موجب بالا رفتن محسوس شاخص کیفیت هوا در بیشتر مناطق به ویژه شهرهای صنعتی میشود.
بر اساس این اطلاعیه، پیش بینی میشود در ۷۲ ساعت آینده شاخص کیفیت هوا در بیشتر مناطق خراسان رضوی از جمله کلانشهر مشهد در همه ساعات به حد بسیار ناسالم برای همه گروهها برسد که این وضعیت تا اواخر هفته نیز ادامه مییابد.
همچنین در این اطلاعیه بر اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی و نیز استفاده شهروندان از ماسک و توجه به توصیههای کارگروه اضطرار آلودگی هوا تاکید شده است.
هشدارهای هواشناسی، زرد، نارنجی و قرمز رنگ هستند که شدت پدیدههای جوی را به ترتیب از ضعیف تا قوی اعلام میکنند.
در هشدار نارنجی پیشبینی میشود که پدیده جوی، اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارتهای احتمالی را سبب شود، از این رو برای آمادهباش دستگاههای مسئول هشداری با این رنگ برای مقابله با پدیدههای خسارتزا صادر میشود.