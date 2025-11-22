معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، بر ضرورت اجرای دقیق قوانین زیست‌محیطی، پایش مستمر صنایع و برخورد با واحد‌های آلاینده به منظور تضمین سلامت شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، اولین نشست کارگروه استانی ماده ۱۴ قانون هوای پاک به ریاست سیدمهدی طلائی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد و با حضور مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان یزد و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این نشست تخصصی، وضعیت واحد‌های آلاینده هوا در شهرستان یزد به‌صورت ویژه و دقیق مورد بررسی قرار گرفت و گزارش جامع دستگاه‌های متولی در خصوص آخرین وضعیت آلایندگی، اقدامات کنترلی انجام شده و برنامه‌های اصلاحی واحد‌های صنعتی و تولیدی ارائه شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در جریان این نشست، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق و بی‌کم‌وکاست قانون هوای پاک و تقویت حس مسئولیت‌پذیری در دستگاه‌ها و واحد‌های آلاینده، خاطرنشان کرد که برنامه‌ریزی منسجم برای کاهش آلاینده‌ها، ارتقای استاندارد‌های زیست‌محیطی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پایش مستمر واحد‌های صنعتی باید در دستور کار جدی همه دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد تا بدین وسیله ضمن حمایت از تولید، سلامت شهروندان و حفظ محیط‌زیست نیز تضمین شود.

طلائی‌مقدم در پایان بر اهمیت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، محیط‌زیست، شهرداری‌ها و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود که خروجی و تصمیمات این کارگروه باید منجر به اصلاح فرآیندها، کاهش محسوس آلودگی هوا و جلوگیری از فعالیت واحد‌های آلاینده‌ای شود که موازین و ضوابط زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند.