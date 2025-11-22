پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان آمل از کشف ۲۳ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ مجید باقری جامخانه با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر استفاده از دستگاههای غیرمجاز استخراج رمز ارز، محل فعالیت این ماینرها توسط مأموران کشف و تجهیزات توقیف شد.
وی افزود: پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل و دستگاههای ضبطشده به مراجع ذیربط تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان آمل خاطرنشان کرد: فعالیتهای غیرقانونی در حوزه استخراج رمز ارز پیگرد قانونی دارد و با متخلفان برخورد خواهد شد.