به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ مجید باقری جامخانه با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر استفاده از دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز، محل فعالیت این ماینرها توسط مأموران کشف و تجهیزات توقیف شد.

وی افزود: پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل و دستگاه‌های ضبط‌شده به مراجع ذی‌ربط تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل خاطرنشان کرد: فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه استخراج رمز ارز پیگرد قانونی دارد و با متخلفان برخورد خواهد شد.