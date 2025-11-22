پخش زنده
فرمانده انتظامی بهشهر از شناسایی و دستگیری فردی که با ایجاد مزاحمت در شبکه اجتماعی، آرامش ۲۰ شهروند را سلب کرده بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علیاکبر قلیپور گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر ایجاد مزاحمت و ارسال پیامهای غیراخلاقی در یک کانال تلگرامی، هویت متهم شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.
وی افزود: متهم در تحقیقات به عمل آمده به ارتکاب جرم و داشتن دو همدست دیگر در داخل و خارج از کشور اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر خاطرنشان کرد: پرونده متهم پس از تشکیل، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.