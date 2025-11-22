به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شیراز گفت: محل تولید و نگهداری اقلام غذایی غیر بهداشتی و غیرمجاز در یک انبار در شیراز کشف شد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان افزود: در پی گزارش‌های مردی مبنی بر بسته بندی و فروش اقلام غذایی غیر بهداشتی در یک انبار، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۴ مدرس شیراز بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند در بازرسی از آن محل، ۲۵ هزار بسته انواع لواشک و آلوچه، مغز بادام و تخمه، آبنات، شکر، رنگ خوراکی شیمیایی و ۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فله ای را که به صورت غیر بهداشتی و غیرمجاز بسته بندی شده بود ، کشف کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.